La marque s’est fait connaitre par la qualité de ses produits et les emballages spéciaux de ses produits en série limitée. Ses fameuses pochettes remplies de confettis contenant une ombre à paupières métallique, un baume et des paillettes, tout dans un thème monochromatique, se sont vendues comme des petits pains chauds! Les palettes d’ombres à paupières MTHRSHP, qui combinent des finis métalliques et des fards mats crémeux, continuent d’impressionner les adeptes de beauté à travers le monde entier. PAT McGRATH LABS continue d’offrir des emballages spéciaux pour les trios de mini produits pour les lèvres et les mini palettes d’ombres à paupières.

La marque PAT McGRATH LABS est offerte chez Sephora.