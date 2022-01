La fièvre du disco s’empare de notre joli minois: on réalise le smokey eye bleuté irisé avec les ombres de la palette 5 couleurs couture, en 279-denim (72 $), et le stylo waterproof diorshow 24h, en 296-matte blue (37 $). Les pommettes sont rehaussées du fard à joues Backstage rosy glow, nuance 004-coral (46 $), et de la poudre illuminatrice intense Dior Forever Couture, teinte 03-pearlescent glow (58 $). Les lèvres sont laquées du rouge Dior Forever Liquid, en 200-forever dream (48 $), et du gloss repulpant dior addict stellar, en 629-mirrored (40 $).

Gants (Gucci), boucles d’oreilles (Jenny Bird).

Photographie Carlos + Alyse

Direction de création et stylisme Annie Horth

Texte et direction beauté Théo Dupuis-Carbonneau

Maquillage Viktor Peters

Coiffure Nisha Gulati

Mannequins Willow Allen (Folio Montréal) et Carmel Roger (Another Species).

Coiffure Nisha Gulati (The Project). Maquillage: Viktor Peters (P1M/Dior). Production Estelle Gervais.

Coordination Laura Malisan.

