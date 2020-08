Manucure longue durée

Pour préserver au maximum les œuvres d’art au bout de nos doigts, on «traite nos ongles comme des bijoux délicats, recommande Émilie Sanscartier. On lave nos cheveux avec la pulpe des doigts, et non nos ongles, on fait bien attention quand on enfile nos jeans, on utilise une cuillère pour ouvrir une canette et on porte des gants lorsqu’on fait du ménage.» Les autres habitudes à prendre sans tarder? «On enduit les ongles et les cuticules d’une huile conçue à cet effet et on utilise tous les jours une crème pour les mains avec FPS. Après tout, nos menottes sont aussi exposées aux rayons UV que notre visage!» nous rappelle Tamara Di Lullo. Et si l’envie nous prend de peindre nos ongles sur le balcon, la pro recommande plutôt de s’installer dans un endroit frais et sec. «Sous l’effet de l’humidité et de la chaleur, les solvants contenus dans les vernis s’évaporent plus rapidement, ce qui entrave leur application.»