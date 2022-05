Mob Beauty: la passion sur mesure

Le principe d’une palette de maquillage qui regroupe tous nos fards en un seul objet est séduisant. La faille, c’est que ce sont les fabricants qui décident des couleurs pour nous, et nous ne nous souvenons pas de la dernière fois que nous les ayons toutes usées «à la corde». Alisha Gallagher, Steve Blanchet, Béatrice Séguin et Victor Casale, des vétérans de l’industrie ayant contribué au succès de marques comme Laura Mercier, Cover FX et M•A•C, y ont vu l’occasion de faire d’une pierre on-ne-sait-combien-de-coups. Le produit phare de MOB Beauty, son nouveau projet, est une palette 100 % personnalisable, offerte en deux tailles, qui permet de construire sa propre combinaison de cartouches rechargeables de maquillage pour les yeux, le teint, les joues et les lèvres. «On ne devrait pas payer à perpétuité pour des contenants à usage unique, explique Béatrice. Avec le système que nous offrons, les consommateurs achètent uniquement les catégories de produits et les couleurs qu’ils utiliseront. Ils conservent l’étui de la palette pour toujours et changent les fards au rythme qui leur convient. Lorsqu’on remplace une teinte, on place le boîtier vide (fait d’au moins 50 % de matériaux recyclés) au recyclage, et l’emballage du nouveau produit (fait de bambou et de papier recyclé) au compost. C’est bon pour l’environnement, pour le portefeuille, et c’est pratique, car ça allège notre trousse.»