On dit oui à une bouche bordeaux aux contours estompés, comme si on avait siroté du champagne ou partagé un baiser de minuit. L’astuce? On tapote un peu d’ombre à paupières (la couleur Satin Blueberry, de la palette Dior Backstage Silver Essentials, 70 $) par-dessus le rouge à lèvres (le Rouge Dior, nuance 720 Icône Velvet, vendu en série limitée dans une magnifique minaudière comprenant 4 rouges à lèvres, 370 $) pour obtenir un fini poudré.

Photographie Lian Benoit

Direction de création Olivia Leblanc

Texte et direction beauté Katherine Lalancette

Maquillage Carole The Artist

Coiffure Maddie Alper

Stylisme Nadia Pizzimenti

