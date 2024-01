Connue notamment pour son rôle notable de Sarah Cameron dans la série Netflix Outer Banks, mais également pour son rôle de Whiskey dans Glass Onion : A Knives Out Mystery, Madelyn Cline s’inscrit désormais comme l’un des visages officiels de Revlon. « J’adore le maquillage et j’ai toujours rêvé de m’associer à une marque aussi emblématique que Revlon. Je suis ravie de rejoindre les rangs d’Ashley Graham, de Megan Thee Stallion et de toutes les ambassadrices de la marque qui les ont précédées », a déclaré Madelyn.

L’actrice de 26 ans qui partage constamment ses divers looks mode et beauté — dont son look signature « œil de chat » — sur sa plateforme Instagram, accueillant plus de 16 millions d’abonnés, y annonçait ce matin son nouveau partenariat avec la marque américaine. « Je suis ravie de rejoindre la famille Revlon aux côtés de tant de femmes emblématiques. ». Dans une entrevue menée à l’occasion de l’annonce, elle affirme également que le maquillage est un outil qu’elle utilise pour se sentir plus créative et confiante, que ce soit sur un plateau de tournage, sur un tapis rouge ou tout simplement au quotidien. « Grâce à ce partenariat, je suis ravie de pouvoir inspirer d’autres femmes à vivre avec audace et à se sentir en contrôle. », ajoute-t-elle.