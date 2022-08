«Les histoires ont une couleur à raconter!», me dit d’emblée Violette Serrat, qui ne porte que son prénom professionnellement, lors de notre appel sur Zoom le printemps dernier. La maquilleuse, devenue une véritable sensation sur les réseaux sociaux (on adore suivre son compte Instagram et sa chaîne YouTube), est à la tête de sa propre gamme de maquillage, Violette FR, et, après des passages remarqués chez Dior, Sephora, Estée Lauder et La Mer, elle porte maintenant le chapeau de directrice de la création du maquillage chez Guerlain depuis 2021. Un rôle taillé sur mesure pour cette tête créative, qui voit la maison de luxe comme partie intégrante du patrimoine français. «C’est comme si Guerlain avait participé à écrire l’histoire de l’Hexagone. Un des premiers bâtiments sur les Champs-Élysées a été celui de Guerlain, et la marque a créé le premier rouge à lèvres en tube. C’est incroyable! Avant, on avait même une rue Guerlain en France. J’aimerais bien qu’on la récupère!», s’exclame l’artiste parisienne, qui a installé ses pénates à New York il y a quelques années.

Son amour pour la marque n’est pas que factuel. Enfant, elle convoitait les boîtiers de Météorites que toutes les femmes autour d’elle possédaient, et se disant que le jour où elle posséderait le sien, elle serait enfin au summum de la féminité. «Ça m’a tellement marquée. C’est rigolo! Dire que maintenant, je suis en train de travailler sur la nouvelle version de ce produit culte, qu’on va sortir dans quelques années, dit-elle, visiblement émue par la tournure des événements. Avec la technologie d’aujourd’hui, je vais réussir à façonner l’espèce d’aura dont les créateurs de Météorites rêvaient au départ.» Pour y arriver, Violette évalue comment chaque bille est dosée, de quelle façon les pigments sont utilisés. «Je n’aurai pas deux occasions de relancer Météorites; donc, je ne veux pas me planter!», affirme-t-elle avec sa verve et son aplomb caractéristiques.

Son rôle, elle l’envisage comme celui d’un designer dans une maison de mode. «Je crée les collections et j’analyse les produits développés hors de celles-ci – comme les fonds de teint, les poudres, etc. – afin de m’assurer que tout est de la meilleure qualité. Pour moi, Guerlain, c’est vraiment une maison de beauté haute couture: les produits sont encore faits à la main. Qui travaille encore comme ça?», demande-t-elle.