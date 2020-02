DAYLE HADDON «Je pense que ma relation avec la beauté consiste à tenter de trouver un équilibre et d’être bienveillante et tolérante envers moi-même et les autres.»

Philanthrope, top internationale et ambassadrice de L’Oréal Paris, cette éblouissante septuagénaire nous livre le secret de sa beauté inaltérable. « On ne se le cachera pas: tout tourne autour de la peau! Et moi, j’aime que la mienne paraisse saine et qu’elle irradie d’un éclat naturel, même une fois maquillée. C’est pourquoi j’opte pour un fond de teint et un correcteur dont la texture légère révèle mon grain de peau. C’est essentiel pour préserver la fraîcheur et la vitalité de mon visage.»

Dayle porte le fond de teint sérum radieux en 15 Rose Ivoire (20 $) et le correcteur sérum radieux en 200 Ivoire (17 $) d’Age Perfect par L’Oréal Paris