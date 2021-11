«On dirait que nous portons le même bandeau! C’est mon dada, ces jours-ci!», s’exclame d’entrée de jeu Helen Mirren lorsque nous nous connectons pour notre tête-à-tête Zoom (il n’y a pas plus 2020-2021 que ça). Elle a beau être une des plus grandes actrices de ce monde, avoir conquis autant les planches que les écrans, être la seule personne à avoir accompli le fameux Triple Crown of Acting aux États-Unis (Academy Award, Emmy Award et Tony Award) et en Grande-Bretagne (BAFTA Film Award, BAFTA Television Award et Laurence Olivier Award), et avoir reçu le titre de Dame, on sent tout de suite que l’actrice britannique est profondément vraie et accessible. Elle s’empresse de recommander les serre-tête de l’entreprise Headbands of Hope, «parce que pour chaque bandeau vendu, l’entreprise en remet un à un enfant malade». Ce désir de faire une différence auprès des autres teinte d’ailleurs le reste de notre conversation. Lorsqu’elle parle de son rôle d’égérie pour L’Oréal Paris, qu’elle joue depuis déjà sept ans maintenant, son enthousiasme est contagieux. «Dans ma vingtaine, il aurait été impossible de penser qu’une femme mature puisse devenir l’ambassadrice d’une marque de cosmétiques. Quand je suis arrivée dans la grande famille L’Oréal Paris, je craignais de ne pas être assez belle ou d’être trop vieille pour être à la hauteur. Je me sentais carrément inadéquate, mais on m’a accueillie à bras ouverts en me répétant que j’avais été choisie pour la personne que je suis.»