Dieux Skin: un dialogue ouvert

«Passionnée» est une litote pour qualifier Charlotte Palermino, fondatrice de Dieux Skin avec la chimiste cosmétique Joyce de Lemos et la directrice créative Marta Freedman. Quand elle parle de Montréal (elle a des origines françaises et a vécu dans notre belle métropole pendant six ans avant de déménager à New York) ou de la mission de Dieux Skin, son enthousiasme est contagieux. «On veut faire de l’industrie de la beauté un endroit positif, dit-elle. Au lieu d’énumérer les ingrédients exclus de nos produits, nous mettons l’accent sur ceux qui font partie de nos formules et sur leurs bienfaits sur la peau. Nous utilisons nos plateformes pour éduquer les consommateurs, que ce soit sur la réglementation dans l’industrie cosmétique, sur la recherche certifiant l’efficacité de nos ingrédients, ou sur la façon d’optimiser les produits à la maison et de réduire leur impact sur l’environnement. On veut les aider à faire de meilleurs choix en leur expliquant les soins de A à Z.»

Le premier produit que la marque a lancé est un exemple parfait de cette volonté de faire mieux: des patchs réutilisables pour les yeux visant à remplacer les coussinets jetables qui aboutissent en trop grand nombre dans les sites d’enfouissement. L’idée était de repenser un soin populaire et de le proposer en version durable, explique Charlotte. «Les masques en feuille fonctionnent par occlusion; ils forment une barrière étanche, qui emprisonne l’hydratation des sérums dont ils sont imbibés sur la peau. Nos coussinets réutilisables en silicone de qualité médicale sont une application de cette idée et permettent de transformer n’importe quel soin de notre trousse beauté en patch pour les yeux. Sauf qu’au lieu de jeter ces masques après usage, on les lave à l’eau tiède avec du savon et on les replace dans leur boîte jusqu’à la prochaine utilisation. On dit qu’ils durent jusqu’à un an, parce que c’est le laps de temps durant lequel ils ont été testés, mais, en toute honnêteté, j’utilise la même paire depuis deux ans.» Bien que le silicone ne soit pas biodégradable, le fait d’acheter une seule paire de coussinets réduit considérablement les déchets générés par ce type de produit, en plus d’ajouter une corde à l’arc des soins qu’on a déjà à la maison.

C’est ce que Charlotte appelle «créer la meilleure sorte de déchet possible». «Je ne veux pas dire que notre marque est durable, car en vendant quelque chose, nous encourageons la consommation. Notre philosophie est de rester humbles et d’essayer d’améliorer constamment nos procédés. Nous le faisons en limitant l’emballage superflu, en utilisant des matières recyclées et recyclables, mais, surtout, en nous efforçant de changer notre mentalité pour avoir un véritable effet sur la durabilité dans l’industrie.»