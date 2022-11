Prenez des produits de beauté qui ont énormément de succès et ajoutez-y un peu de charme cosmique pour décupler leur élégance et leur caractère luxueux. C’est un choix tout indiqué pour les cadeaux de fin d’année! La nouvelle série limitée de Clé de Peau Beauté est un hommage à 40 ans d’éclat. Appelée à juste titre Radiant Sky (ciel radieux), cette collection capsule convoitée, composée de huit produits, renferme les trésors les plus sensationnels de la marque en matière de soins de la peau et de maquillage, et elle est présentée dans des boîtiers inspirés du ciel étoilé.

Dessinée à la main par le célèbre créateur de bijoux parisien Elie Top, la représentation artistique des constellations –, celle de la Méduse mythique, du chasseur Orion et de la Vierge – apporte une touche de fantaisie et d’élégance à chaque écrin, renouvelée à chaque utilisation. Le résultat? Des objets de collection qui combinent des motifs célestes, des formules révolutionnaires et qui donnent des résultats magnifiques. Nous décrivons ci-dessous l’ensemble de cette collection parfaite pour faire plaisir, notamment un illuminateur chatoyant, un rouge à lèvres mat et hydratant d’une grande tenue, et une crème de nuit antiâge infusée d’essence de soie dorée platine.