Comment ça fonctionne, exactement? On place une substance en présence de micro-organismes, on laisse mijoter, et on obtient un cocktail de molécules transformées qui seront plus concentrées, mieux absorbées par la peau et qui procureront de nouveaux bienfaits. Par exemple, l’acide lactique (un bioconservateur qui limite la prolifération des bactéries indésirables) et l’acide lactobionique (un prébiotique qui nourrit les bonnes bactéries pour maintenir l’équilibre du microbiome cutané) représentent la base d’une peau saine, selon la marque. «La peau est équipée pour maintenir son hydratation, produire des antioxydants, assurer la protection des organes internes et déclencher une réponse immunitaire lorsque c’est nécessaire, dit la biologiste. Or, toutes ces fonctions sont liées à l’équilibre du microbiome cutané, qui peut être déstabilisé par des facteurs agressants, comme les rayons UV, les détergents pouvant altérer le pH cutané et l’eau très chaude. En fournissant à la peau tous les éléments essentiels à sa santé, en éliminant les facteurs qui peuvent nuire aux “bonnes” bactéries présentes à sa surface et causer un déséquilibre, on la rend apte à remplir son rôle de barrière.» C’est ce que proposent les trois produits de la marque (une essence, un sérum et une huile), à base de deux bouillons biotiques s’apparentant à une «sauce secrète» de famille. Chacun d’eux renferme des ferments fabriqués par des bactéries probiotiques multisouches à partir de champignons et de plantes. Des vitamines, des peptides et des acides aminés y sont ajoutés pour créer une sorte de jus nutritif pour la peau et son microbiome.

À noter: au courant de l’année, Biophile changera de nom. «Je vois cette évolution comme une métaphore du processus de fermentation qui nous est si cher, dit Alison. Biophile subira une transformation et renaîtra sous un nouveau jour.»