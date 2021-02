Bien choisir son fond de teint: conseils de pro

Première chose à déterminer pour choisir notre fond de teint? Le sous-ton de notre peau! Les trois principaux sont froid, chaud et neutre. Pour déterminer le nôtre, on peut se fier aux veines qui transparaissent sur nos poignets. Si celles-ci sont bleutées ou violacées, notre sous-ton est froid. Si nos veines tirent vers le vert, cela signifie que notre sous-ton est chaud. Finalement, si la couleur de nos veines oscille entre le bleu et le vert, notre sous-ton est neutre. «Sinon, on peut aussi déposer un repère blanc, comme une feuille, sur la peau du visage; si on a l’impression d’être plus rose que l’objet, notre sous-ton est froid. Si on a l’impression d’être plus jaune ou doré, notre sous-ton est chaud. Si on pense être entre le rose et le jaune, notre sous-ton est neutre», conseille Marika D’Auteuil.