Pour prendre soin de nos ongles, Rita et Émilie conseillent une routine hyper simple pour prendre soin de nos ongles, qui seront naturellement plus forts et beaux avec les journées chaudes et ensoleillées. Émilie conseille d’abord de les limer pour qu’ils aient une forme plus arrondie. «De cette façon, les ongles vont continuer de pousser sans accrocher sur les coins. Ça évite qu’ils cassent !», explique-t-elle. De son côté, Rita conseille d’appliquer une base qui correspond à nos besoins: «On ne se trompe pas avec la base Tout-en-un d’Essie. Elle contient de la vitamine E qui hydrate et qui traite les ongles . Pour un effet naturel, on peut ajouter une couche de finition matifiante. C’est ce que je fais pour les hommes!» Surtout, on n’oublie pas de dorloter nos cuticules avec de l’huile spécialement conçue à cet effet. Celle-ci permet non seulement de les hydrater, mais elle nourrit aussi les ongles en même temps!