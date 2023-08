C’est quoi?

«Je perçois cette coupe non genrée, intemporelle et évolutive comme une digne déclinaison du shag», fait observer David D’Amours, artiste Kérastase et propriétaire du salon Privé par David D’Amours, à Montréal. «On assiste en quelque sorte au retour du glam, de la souplesse et de la légèreté depuis que gagne en popularité ce long dégradé imparfait, qui ne demande qu’à ce qu’on y passe nos doigts toute la journée.»

Pour qui?

Pour tout le monde, pourvu qu’on prenne le temps de travailler la désinvolture et le rebondi des ondulations pendant le coiffage. À propos du type de cheveux, David conseille de ne pas accentuer le dégradé des tifs lourds et corsés autant que celui des cheveux qui sont plus fins et légers. «Ça aidera à conserver du volume, ce qui est essentiel dans cette coupe.»

Sur les stars

Tout en mouvement sur Farrah Fawcett, Pamela Anderson et Hailee Steinfeld; moderne et rock sur Miley Cyrus et Precious Lee; savamment ondulé sur Simone Ashley, Gwyneth Paltrow, Lily Collins, Jennifer Lopez et Jennifer Coolidge.