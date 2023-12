Une belle colo’ est le détail qui peut sublimer tous vos looks. Mais ce n’est pas toujours facile de trouver un styliste qui peut vous aider à trouver LA couleur qu’il vous faut. Matt Rez, le coloriste le plus en demande d’Hollywood, nous donne ses judicieux conseils pour y arriver.

Le travail de l’ambassadeur mondial de Moroccanoil a été vu sur des personnalités telles que Florence Pugh, Tate McRae, Kendall Jenner et Hailey Bieber, mais lorsqu’il s’agit de changer de look, Rez recommande de penser à ce qui complémente votre coloration unique plutôt que de suivre les tendances que vous voyez en ligne. «Le plus fou, c’est quand les gens utilisent [une photo de célébrité] comme référence et qu’ils se disent « Je veux ceci, mais pas ça », alors qu’il s’agit de deux photos du même événement», explique-t-il. «Il y a toutes ces illusions autour de la couleur des cheveux, surtout lorsque nous regardons des photos (parfois retouchées) sur nos écrans. Les téléphones ont des réglages de couleur différents et les yeux perçoivent les teintes différemment.»

Que vous soyez encore en train de choisir entre un «brun biscuit à la cannelle » ou le bordeaux vibrant à la Dua Lipa (l’œuvre de Rez, d’ailleurs), tenez surtout compte de ce qui suit avant de changer de tête, ou de demander des folies à votre coloriste. «La couleur des cheveux se compose de trois éléments: la couleur, le ton et le reflet, explique Rez. «Même si vous avez une couleur chaude, si vous vous trouvez sur un tapis rouge, elle [peut] paraître froide. Ce n’est pas que la couleur de vos cheveux soit en réalité froide. C’est le reflet de la lumière et de ce qui vous entoure.» L’essentiel est de trouver les nuances qui donneront de la dimension à vos cheveux et les rehausseront dans tous les environnements.

Ceci étant dit, je me suis assise sur la chaise du salon de Rez au siège de Moroccanoil à New York, dans l’espoir de donner à mes cheveux bruns une teinte rouge cerise – ce qui ne s’est pas réalisé. («Le rouge de votre photo d’inspiration penche du côté froid, et je ne mettrais jamais quelque chose de violet sur vous, ça ne vous irait pas», m’a-t-il dit de manière tout à fait factuelle). À la place, nous avons opté pour une couleur chocolat «espresso martini». «Nous n’avons pas utilisé de décolorant sur vous; nous utilisons une coloration permanente transparente, ce qu’aucune ligne n’offre, sauf Moroccanoil», explique Rez. «Elle neutralise les tons rouges indésirables et vous donne des reflets doux et naturels. Comme si vous aviez passé tout l’été au soleil!»

Rez nous fait part de ses prédictions en matière de couleurs pour 2024 et de ses conseils pour trouver la teinte parfaite.