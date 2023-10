La scène semble tirée d’une télésérie américaine à la Girlfriends ou Insecure, où l’on suit l’odyssée d’un groupe de femmes noires dans la vie de tous les jours. Et pourtant, nous sommes bel et bien sur le territoire Tiohtià:ke (Montréal, Québec) par un après-midi pluvieux d’été. Les quatre femmes autour de moi ont plusieurs points en commun: elles sont noires ou métisses, elles sont respectées dans leur milieu professionnel, et elles excellent depuis belle lurette dans l’univers des médias québécois et canadiens. Assises autour d’une même table, on rit, on s’ouvre, et on placote de… cheveux et d’enjeux de société.

Maya Johnson, Isabelle Racicot, Vanessa Destiné et Sophie Fouron ne sont plus à présenter. On les a vues maintes fois à l’écran et on les a souvent entendues à la radio. Maya Johnson est cheffe d’antenne à CTV News Montréal, Isabelle Racicot est animatrice de télévision et de radio et Vanessa Destiné est animatrice et chroniqueuse au sein de plusieurs médias québécois. De son côté, Sophie Fouron est animatrice, journaliste et (d’ailleurs!) la rédactrice en chef invitée du présent numéro d’ELLE Québec. Quatre femmes, quatre parcours différents.

Ç’a été très simple de me convaincre de prendre part à la discussion et de quitter ma Grosse Pomme d’adoption pour l’occasion. J’ai longuement écrit sur la question de la chevelure afro et son impact social. Au fil du temps, j’ai pu échanger avec des chercheuses, des autrices, des dermatologues, des psychologues, des professeures d’université, mais je n’avais pas encore eu la chance de m’asseoir avec des femmes dont le métier consiste à performer devant la caméra. Une sorte de vieille camaraderie flottait dans l’air cette journée-là; je me suis rapidement sentie à ma place.