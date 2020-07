S’aventurer dans le monde de la beauté verte entraîne souvent des concessions. Les ingrédients sains à base de plantes sont généralement hors de prix et les formules exemptes d’ingrédients irritants, allergènes ou toxiques laissent parfois à désirer côté performance. C’est pourquoi on revient souvent à nos bons produits un peu moins écolos.

Et si une gamme pouvait répondre à nos désirs prétendument contradictoires d’utiliser des formules à la fois efficaces, bonnes pour nous et pour la planète? Heureusement, la collection bio:renew d’Herbal Essences nous propose le shampooing et le revitalisant sans sulfate Puissant aloès + chanvre, un duo de soins capillaires remplis d’ingrédients botaniques nourrissants. Le tout à un prix vraiment très accessible!

Cette gamme à base de plantes met l’accent sur l’aloès de source durable, une plante succulente ultrahydratante qui regorge de vitamines aux propriétés antioxydantes. L’ajout d’huile de graines de chanvre, un ingrédient riche en omégas qui agit comme un revitalisant naturel, permet à la formule de dompter les frisottis, de rehausser l’éclat des cheveux et de les hydrater de l’intérieur. «Notre collection Puissant aloès aide aussi à renforcer les cheveux et à les protéger des dommages, ce qui les rend resplendissants de santé», assure Rachel Zipperian, scientifique principale et responsable des communications pour Herbal Essences.

Ces formules de qualité à base de plantes intègrent des ingrédients approuvés par les Jardins botaniques de Kew, leader mondial en matière de phytologie. Et malgré leur courte liste d’ingrédients – ils sont exempts de sulfates, de parabènes et de colorants! –, le shampooing et le revitalisant Puissant aloès offrent une super performance. Sous la douche, ils se transforment en mousse riche qui nettoie et nourrit les cheveux en douceur, tout en dégageant un pétillant parfum d’agrumes.

Cette incroyable gamme de soins capillaires s’est d’ailleurs attiré la reconnaissance d’organismes écologiques réputés. Non seulement Herbal Essences est-elle reconnue par PETA comme une marque sans cruauté envers les animaux, mais ses shampooings sans sulfate sont aussi les premiers à respecter les normes du Environmental Working Group parmi ceux vendus en pharmacie. C’est ainsi que la gamme a obtenu la certification EWG Verified, ce qui signifie que ses produits sont fabriqués de manière responsable et qu’ils sont exempts de substances chimiques préoccupantes.

Comment résister à une routine de douche qui procure autant d’effets positifs sur l’environnement que sur nos cheveux? En plus de présenter un dossier sans tache et de promettre des résultats visibles, la collection Puissant aloès d’Herbal Essences nous offre la douceur tellement convoitée par notre chevelure… et par la planète!