On rêve toutes d’une chevelure plus lisse, plus brillante et sans frisottis, mais on ne doit pas pour autant encombrer notre espace d’innombrables produits de soins capillaires. L’huile Extra Strength Damage Remedy + Coconut Miracle Oil Penetrating Oil, d’OGX, est un produit polyvalent qui répond à nos besoins et à notre désir d’avoir des tifs rayonnants de santé! Infusée d’huile de noix de coco, chaque goutte de ce remède contre les dommages s’attaque à la sécheresse des cheveux, lisse les frisottis et ajoute de la brillance.

Nous avons mis à l’épreuve la polyvalence de cette huile en demandant à quatre membres de l’équipe du ELLE Québec, dont les besoins et les profils capillaires diffèrent, de tester ce produit et de nous faire part de leurs observations.

Attention, spoiler alert: le produit a reçu de nombreux commentaires élogieux pour son parfum ensoleillé, un mélange de lait de coco, de mandarine et de vanille chaude! Voici ce que notre quatuor avait à dire sur cette huile exceptionnelle, utilisée de quatre façons différentes.