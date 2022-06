De tout temps, les cheveux ont été un symbole puissant permettant aux femmes d’affirmer qui elles sont. En 3500 avant notre ère, les membres du peuple Himba, en Namibie, se tressaient les cheveux afin d’afficher leur appartenance à une tribu ou d’indiquer leur âge, leur statut marital ou financier, ou encore leur religion. Les Flappers des années folles ont popularisé le bob, qui rompait avec les normes traditionnelles de genre. Et que dire de la tendance «coupe Longueuil», qui revit son heure de gloire avec la popularité montante du mullet et du shag depuis le début des années 2020? Ce style, que des gros noms comme Miley Cyrus et Rihanna ont relancé, est une façon d’afficher son côté badass et l’entière unicité de son identité dans une période de grands changements sociaux. On peut transmettre beaucoup d’émotions – un sentiment d’empowerment, de la sensualité – par une simple coupe de cheveux ou une nouvelle couleur. Ce n’est pas pour rien que perdre sa crinière peut être aussi anxiogène et affligeant: on a l’impression de perdre du même coup une partie de son identité, de sa façon de s’exprimer.

Dani Binnington, une experte en bien-être, professeure de yoga de 42 ans établie au Royaume-Uni et cofondatrice de la brosse à cheveux Manta Healthy, ne le sait que trop bien. En 2013, elle a dû dire adieu aux longs cheveux épais et ondulés qu’elle avait depuis l’enfance quand elle a suivi un traitement de chimiothérapie pour combattre un cancer du sein. «Quand mes cheveux ont repoussé, ils étaient beaucoup plus fins qu’ils ne l’ont jamais été, dit-elle. Il y a encore des zones qui sont presque chauves sur le dessus de ma tête.» Son mari, Tim, qui est coiffeur, a été inspiré par l’expérience de Dani et a conçu la brosse Manta afin de démêler en douceur les mèches fragiles et d’éviter qu’elles cassent.

Qu’on s’attende à perdre des cheveux à la suite d’un traitement comme la chimiothérapie, qu’on essaie de s’y préparer ou que leur chute survienne sans prévenir – par exemple, dans le cas d’une maladie auto-immune –, le traumatisme qui en résulte n’est jamais négligeable. «Parfois, je suis mal à l’aise d’en parler, avoue Dani Binnington. Et à d’autres moments, je me rappelle la chance que j’ai d’avoir des cheveux, peu importe leur apparence, et d’être encore ici et en santé pour raconter mon histoire.» Il est tout à fait normal d’être aux prises avec ce sentiment d’inconfort, voire d’incrédulité, dans ce genre de situation. «La chute des cheveux est causée la plupart du temps par des facteurs sur lesquels on n’a aucun contrôle», dit la dermatologue vancouvéroise Katie Beleznay, qui est aussi instructrice clinique au Département de dermatologie de l’Université de la Colombie-Britannique. À son avis, parler à un professionnel peut aider à démystifier le problème. Pour bien des patients, c’est le premier pas vers leur rétablissement, tant sur le plan de l’apparence que de la confiance en soi.