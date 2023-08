«The higher the hair, the closer to God» [Plus les cheveux sont hauts, plus ils sont près de Dieu], a déjà dit Dolly Parton. C’est à croire que la reine du country avait prédit l’un des courants phares de la saison! Les chignons haut perchés, les sculptures de tresses et les cônes ou les roulés élaborés pour le moins théâtraux n’ont certainement pas le vertige.