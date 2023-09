On trouve de plus en plus de produits de soin pour le cuir chevelu sur le marché, mais ils ne datent pas d’hier ni même d’il y a 10 ans. Déjà en 1957, la marque René Furterer, une pionnière en soins capillaires, misait sur la santé du cuir chevelu grâce aux traitements avant-shampooing! Elle a d’ailleurs récemment regroupé deux de ses produits phares (reformulés pour intégrer encore plus d’ingrédients naturels et d’efficacité) et un petit bijou exfoliant – fraîchement lancé – dans une gamme consacrée au cuir chevelu, HEAD SPA. Découvrez les 3 produits de cette nouvelle collection et de ses bienfaits, dont tout le monde devrait profiter pour avoir une belle chevelure brillante, forte, et en pleine santé.