Si les premiers fils blancs surviennent en moyenne entre 30 et 50 ans, la chevelure poivre et sel, elle, apparaît normalement après 50 ans. En cause? Les mélanocytes, grands responsables de la pigmentation capillaire, qui cessent petit à petit de produire de la mélanine — mais aussi la pollution et les rayons UV, qui peuvent causer un vieillissement prématuré. Résultat: les cheveux changent de couleur et de texture. «Les chevelures matures sont souvent plus rêches et s’affinent avec le temps», confirme Catherine Allard, artiste pour la marque Redken, qui recommande de tabler sur des traitements hydratants pour traiter ce type de cheveux secs et cassants et ainsi les sublimer. En outre, il est primordial d’entretenir notre blanc ou notre gris naturel… comme une coloration! «Afin de préserver nos reflets argentés, il faut miser sur des produits adaptés qui permettent de prévenir le jaunissement non désiré», assure l’experte. Cette tonalité jaunâtre est causée par la pollution, et par l’oxydation qui en découle, ainsi que par l’utilisation quotidienne d’outils chauffants. L’artiste Redken conseille d’ailleurs d’appliquer un protecteur thermique avant de manier notre fer plat ou notre fer à friser. Elle nous met aussi en garde contre certains soins capillaires non adéquats: «On évite les produits trop pigmentés, violets ou rosés, qui pourraient donner des reflets non désirés.» On opte plutôt pour ces flacons et petits pots chouchous – shampooings, masques et sérums – afin d’entretenir et de flatter notre crinière sans artifice.