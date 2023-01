Cancer

21 juin – 22 juillet

Attendez-vous votre moment de gloire Cancer ? C’est peut-être juste au coin de la rue, avec la fin de Mars et de Mercure en rétrograde à la mi-janvier. Vous pourriez voir vos vies professionnelles et personnelles propulsées vers de nouveaux sommets ! Avant de prendre le contrôle du monde de l’entreprise ou de la création, vous pourriez avoir besoin de calmer les choses en lien avec votre passé. Soyez détendu et avancez vers le futur — des choses plus grandes et meilleures vous attendent !

Lion

23 juillet – 22 août

Est-ce même un vrai jour de l’An s’il n’implique pas une gueule de bois et beaucoup de nouveaux abonnés Instagram, Lion ? Bien que vous puissiez être déçu que votre vie ne soit pas une scène digne de Babylone, vous commencerez à vous sentir à nouveau comme vous-même à la mi-janvier. Prenez le temps d’investir dans le zen du post-Nouvel An et de vous réaligner sur vos objectifs pour l’année. Vous pourriez être surpris de voir à quel point la méditation peut être un catalyseur de changement positif !

Vierge

23 août – 22 septembre

Patience chère Vierge ! Vos vies professionnelles et personnelles sont sur le point de changer pour le mieux, et vous n’êtes même pas prêt(e) pour la moitié. Les deux premières semaines du mois pourraient être longues et donner l’impression d’attendre que Rihanna sorte un album, mais ne perdez pas espoir pour l’instant ! Préparez-vous à ce que les vibrations changent plus tard dans le mois ; vous pouvez vous attendre à ce que le rythme de votre vie s’accélère lorsque Mercure deviendra direct le 18 janvier.