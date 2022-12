BÉLIER ET ASCENDANT BÉLIER

21 mars – 20 avril

Cette année, votre résolution est de terminer tout ce que vous entreprenez. Coupez les ponts lorsque nécessaire et faites de l’espace pour les personnes et les opportunités qui cherchent à se tailler une place dans votre vie. Laissez l’impatience au pas de la porte et misez sur la constance de vos efforts. La méditation vous ferait du bien afin de vous aider à tempérer vos ardeurs qui vous font parfois agir trop impulsivement.

Une carte de tarot qui pourrait vous inspirer cette année est le Monde.

TAUREAU ET ASCENDANT TAUREAU

21 avril – 21 mai

Cette année, votre résolution est d’assumer sans équivoque cette nouvelle version de vous-même. Qu’il n’en plaise aux autres, votre rôle est d’oser montrer vos vraies couleurs et d’avoir l’audace de mettre en œuvre les idées qui vous animent. Assurez-vous que chacune de vos décisions soit alignée avec la personne que vous êtes, et non celle que vous étiez. Vous marchez dans une nouvelle direction et scandant «qui m’aime me suivent» !

Une carte de tarot qui pourrait vous inspirer cette année est la reine de bâton.

GÉMEAUX ET ASCENDANT GÉMEAUX

22 mai – 21 juin

Cette année, votre résolution est de garder le focus. Plutôt que de passer vos journées à éteindre multiples petits feux, concentrez vos efforts et passez à l’action pour mettre en œuvre les rêves que vous caressez. Ne laissez personne vous décourager et ayez confiance en votre plan d’action. Après plusieurs années à cumuler les expériences, il est temps d’oser vous établir comme une figure d’autorité dans votre carrière.

Une carte de tarot qui pourrait vous inspirer cette année est le Chariot.

CANCER ET ASCENDANT CANCER

22 juin – 21 juillet

Osez la nouveauté ! Allez à la rencontre de nouvelles personnes et répondez à l’appel de l’aventure. Inspirez-vous du personnage de Jim Carrey dans le film «Yes Man» et acceptez avec enthousiasme les propositions que l’on vous offre. Vous entrez dans une période riche en croissance personnelle qui promet de vous aider à prendre confiance en vous et en vos habiletés uniques.

Une carte de tarot qui pourrait vous inspirer cette année est le Magicien.