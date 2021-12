Bref, on découvre la dynamique unique de cette famille «tissée serrée»! Mais, comme dans toutes bonnes familles, tout n’est pas toujours rose… Et c’est ici que le trio laisse tomber les barrières et se dévoile en toute vulnérabilité. Du cancer du poumon dont souffre leur mère, à la retraite de Maxime — qui a rangé ses skis afin de poursuivre son rêve de devenir médecin —, les trois sœurs passent par une vaste gamme d’émotions, qui percent l’écran et nous touchent droit au cœur.

Alors que Chloé et Justine attendent toujours les résultats des qualifications pour les JO de Pékin, Maxime a déjà confirmé sa participation, mais à titre de mentor de l’équipe canadienne cette fois. Les trois sœurs partagent donc le rêve de se retrouver ensemble une dernière fois aux Jeux olympiques, en février 2022… et on leur souhaite de tout cœur!

Les sœurs Dufour-Lapointe : d’un rêve à l’autre

Lundi au jeudi, 19 h 30, dès le 3 janvier à Canal Vie. Le premier épisode sera également accessible sur noovo.ca dès le 4 janvier.