Première marque de soins du visage vendue dans les pharmacies au Canada, Vichy veille à la santé de notre peau à tous les âges en nous offrant des soins hypoallergéniques, propres et rigoureusement testés sur des peaux sensibles sous contrôle dermatologique. On souhaite mettre la main sur ces produits antiâges qui combattent le vieillissement cutané? Le grand solde Amis et Famille, de Vichy, est enfin en vigueur pour une durée limitée!

Du 17 au 26 avril, on a droit à 25 % de rabais sur l’ensemble du site, sans exclusion, sans minimum d’achat et sans code promo. Pour tout achat de 75 $ et plus, Vichy nous offre un coffret cadeau de huit produits, d’une valeur de 61 $. C’est l’occasion de magasiner les quatre soins antiâges illustrés ici, approuvés par l’Association canadienne de dermatologie pour la santé de la peau… et de faire le plein d’idées-cadeaux pour la fête des Mères!