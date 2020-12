Pour clore 2020 sur une note positive, KO Média est heureuse d’annoncer plusieurs nominations au sein de son équipe. L’éditeur de magazines consolide par le fait même sa vision d’avoir une seule ligne éditoriale plus forte, d’un océan à l’autre, sous un seul leadership, facilitant ainsi l’exécution de programmes nationaux pour les partenaires.

KO Média est fière d’annoncer la nomination de Joanie Pietracupa au poste de Rédactrice en chef du ELLE Canada, un rôle qu’elle continuera également de jouer aux magazines ELLE Québec et VÉRO. Au ELLE Canada, elle sera épaulée de Joanna Fox, qui intègre l’équipe à titre de Rédactrice en chef adjointe. Théo Dupuis-Carbonneau devient Chef de contenu beauté ELLE Québec et ELLE Canada, et Isabel Beaudry est nommée Directrice artistique ELLE Québec et ELLE Canada. Annie Horth, assistée d’Estelle Gervais, demeure Directrice de création pour les deux marques. La nouvelle équipe, qui a toujours pour mission d’offrir du contenu de qualité inclusif et inspirant à travers des articles culturels et de société pertinents et fouillés, poursuivra sa collaboration avec les meilleurs journalistes canadiens.

L’équipe publicitaire est fière d’accueillir Marcelle Wallace à titre de Directrice des ventes nationales et Marni Armour en tant que Directrice des ventes.

KO Média souhaite souligner la promotion de Cynthia Quellet au rang de Directrice des contenus numériques. Cynthia chapeautera les activités numériques de toutes les marques du groupe KO Média (ELLE Québec, ELLE Canada, VÉRO, Josée di Stasio). Elle pourra compter sur l’appui de Camille Cardin-Goyer, Chef de contenu numérique du ELLE Canada, de Julie Mathieu, Chef de contenu numérique du VÉRO, de Laure-Anne Payrard, qui poursuit ses activités à la barre du site de Josée di Stasio, et d’Alex Gonthier, Ajointe aux contenus numériques. La création de cette nouvelle équipe a pour objectif de renforcer la présence numérique du groupe sur toutes ses plateformes. Plus tôt cet été, Paula Ceballos s’est également jointe à l’équipe en tant que Directrice des ventes Nationale, experte numérique.

Finalement, l’équipe des ventes souhaite féliciter Karine Marquis, qui est promue Directrice, contenu et stratégie client. Karine continuera de chapeauter la réalisation de campagnes partenaires créatives à l’échelle nationale et sera supportée par Vanessa Risch qui s’est récemment jointe à l’équipe à titre de Gestionnaire de projets multiplateformes.

« 2020 aura demandé à tous de faire preuve de résilience, mais nous sommes heureux de la terminer sur cette note positive. Je suis fière de dire que l’équipe de KO Média est prête à affronter la nouvelle année avec passion et créativité dans le but de toujours offrir le meilleur à ses lecteurs et à ses partenaires. » – confirme Sophie Banford, Éditrice et Directrice Générale.