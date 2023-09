Dans ce numéro d’octobre, nous avons la chance d’accueillir Sophie Fouron, journaliste et animatrice d’exception, à titre de rédactrice en chef invitée.

On rencontre la chanteuse Safia Nolin, à l’aube d’un nouveau jour. « Tout ce qui compte pour moi ces temps-ci, c’est de triper artistiquement avec mes amis et d’aimer ce qu’on est en train de faire », confie-t-elle, tout sourire.

Côté mode, on amplifie les textures, on mélange les matières et on dit oui aux couleurs et aux motifs, pour se sentir en pleine possession de nos moyens et laisser transparaître notre personnalité.

En beauté, notre rédac’ en chef invitée Sophie Fouron, accompagnée de Vanessa Destiné, Isabelle Racicot et Maya Johnson se retrouvent autour d’une même table. On rit, on s’ouvre, et on placote de… cheveux et d’enjeux de société.

En culture, on s’entretient aussi avec Aliocha Schneider, artiste multidisciplinaire partagé entre la musique et le cinéma, à quelques semaines de la sortie de son 3e album.

On découvre les beautés de la lointaine Afrique du Sud. Johannesburg se la joue un rien SoHo, Le Cap se prend pour San Francisco et, sur la route des vins, Franschhoek rappelle la Provence.

Finalement, on se penche sur les tendances culinaires qui nous feront certainement saliver, cette année.

Le numéro d’octobre d’ELLE Québec est en vente dès maintenant, en kiosque, en abonnement ou en version numérique.