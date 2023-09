Tapis dans nos chambres d’écho, écouteurs greffés aux oreilles, avons-nous oublié de nous parler? Est-ce naïf, voire utopique, de croire que c’est là un geste important et banal de cohésion sociale et d’un bon vivre-ensemble? Mon père disait souvent, et si justement: «Il est plus important de bien s’entendre que de vouloir avoir raison.» Aux États-Unis, pour contrer la polarisation toxique qui fracture la société, l’art de la conversation est enseigné et encouragé. Depuis six ans, il existe même une semaine nationale de la conversation chez nos voisins du Sud.

C’est pour cette raison que le concept des bibliothèques humaines, inventé au Danemark, me fascine. Plutôt qu’un livre, c’est un humain que l’on emprunte à la bibliothèque pour apprendre à le connaître. On discute face à face avec lui pour aller au-delà des apparences et faire tomber les préjugés.

J’essaie, pour ma part, de collectionner les conversations fortuites. Dans la file d’attente, sur un banc de parc, au coin d’un boulevard, j’espère toujours vous entendre. Pas besoin d’être grandiose, je n’en demande pas tant. Les histoires des autres seront toujours plus vivantes que ce qui se passe sur l’écran de mon téléphone. Partagez avec moi l’angoisse que suscite une présentation orale, parlez-moi de la peine d’amour dont vous ne vous remettez pas, faites-moi entendre la chanson que vous écoutez en boucle, racontez-moi l’histoire derrière cette jolie bague que vous portez au doigt.