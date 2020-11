Positif

Plus de bienveillance. Plus de tolérance, de respect. Plus de sourire, de spontanéité. Moins de jugement, plus d’ouverture. Plus de diversité, d’égalité. Moins de stress, plus de partage. Plus d’élégance, de simplicité. Plus de rencontres, d’échanges. Moins d’agitation. Plus de calme et de sérénité.

− Isabel Beaudry, directrice artistique

Écoute

Je nous souhaite, nous, les femmes, d’être (enfin!) entendues. D’être entendues sans avoir à crier plus fort, tout le temps. D’être entendues dès la première fois qu’on nomme les choses, sans avoir à se répéter continuellement. D’être entendues sans avoir besoin de se justifier. D’être entendues sans avoir peur. D’être entendues sans avoir besoin des hommes comme porte-voix.

− Théo Dupuis-Carbonneau, chef de contenu Beauté