La mission d’ELLE Québec se lit comme suit: «Inspirer, informer, divertir toutes les Québécoises dans le but de faire du bien au quotidien.» C’est vrai plus que jamais — et c’est important. Lorsque vous ouvrez votre magazine, on veut que vous vous sentiez à la maison, que vous vous déposiez, pour un moment, dans nos pages. Loin des tracas du quotidien, du cycle infernal des nouvelles, de vos notifications incessantes. Un petit instant de joie, juste pour vous: c’est ce qu’on essaie de vous offrir, numéro après numéro.

Dans cette période de l’année qui nous mène tranquillement à dresser des bilans, je réfléchis à cette mission. À la manière de la faire évoluer, certes, mais aussi au fait que le travail de nos équipes s’avère primordial pour de nombreuses raisons. Pour vous faire du bien, c’est vrai, mais aussi pour véhiculer des messages nécessaires, pour promouvoir des valeurs qui nous tiennent à cœur, pour faire le point sur d’épineuses questions de société. À travers nos pages empreintes de beauté, de rêves et d’idées, on tient aussi à favoriser une société et une culture où priment le respect, la tolérance, la vulnérabilité, l’apprentissage… et la curiosité envers nous-mêmes et envers les autres. On cherche à propager de la joie, oui, mais aussi… de la paix.

Pour arriver à naviguer parmi tout ce qui se passe de terrifiant sur la planète en ce moment, pour contrer la souffrance qui nous rejoint chaque jour sur notre fil d’actualité et pour traverser les épreuves qui entravent notre chemin de différentes façons chaque année — parce que c’est ça, la vie! —, on a besoin de se serrer les coudes, d’être ensemble, de s’entraider. Et de s’aimer, aussi.

Pour l’année 2024, c’est ce que je nous souhaite: des moments paisibles, pour nous et entre nous.

Santé et bonheur!