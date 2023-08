«La moitié des personnes dans le monde croient […] que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques […] et de meilleurs dirigeants d’entreprise que les femmes.» Une citation d’un article de journal paru en 1950? Que nenni! C’est la conclusion du dernier rapport du Programme des Nations Unies pour le développement sur l’Indice des normes sociales de genre, qui a été publié en… 2023.

Selon cette enquête, dans le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui, 25 % des gens pensent qu’il est parfois justifié qu’un homme batte sa femme. Après #MeToo, cette information rentre dedans — et c’est peu dire. Les mots me manquent. Et n’oublions pas qu’à l’échelle mondiale, les hommes gagnent encore en moyenne 30 % de plus que les femmes.

Qui disait, déjà, qu’on n’avait plus besoin du féminisme?

On a gagné quelques batailles, mais on est loin de crier victoire. Et pour se rendre à la ligne d’arrivée (c.-à-d. à une société plus juste et égalitaire), il va falloir faire équipe… avec les hommes. Les boys, on a besoin de votre aide.

Récemment, lors d’une conversation entre amis (tous des gens instruits et plutôt informés sur l’état du monde) au sujet de la discrimination envers les femmes en milieu de travail, j’ai entendu un papa de deux adolescentes demander: «Est-ce que ça va trop loin?» En sous-texte: est-ce qu’on donne trop de pouvoir aux travailleuses en leur permettant de déposer une plainte au moindre écart de conduite de leurs pairs ou de leurs supérieurs? J’ai vu rouge. C’est un exemple anodin, mais qui illustre bien ce qui se trame derrière les rideaux, dans (presque) tous les milieux.