C’est la journaliste et animatrice Sophie Fouron qui mène le bal, en tant que rédac’ en chef invitée. Elle a insufflé sa curiosité, son dynamisme et sa soif de découvertes dans nos pages!

Côté beauté Sophie Fouron nous convie avec trois de ses acolytes à une table ronde pour parler de cheveux et d’enjeux de société. On fait aussi le point sur les tendances les plus cool en termes de soins de la peau (cryo, face gym etc.).

La journaliste Laïma A. Gérald s’entretient avec Safia Nolin, et ça donne lieu à un émouvant et lumineux cœur à cœur — ponctué de magnifiques photos!

Pleins feux sur la mode maximaliste : et si le mauvais goût était tendance?

On part à la rencontre de l’Autre en faisant une incursion dans une communauté hassidique de Montréal, question de «créer des ponts et de mieux nous comprendre», dixit notre rédac’ en chef invitée!

On fait le tour des tendances culinaires du moment.