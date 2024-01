Pour le meilleur et pour le ski

Madame Doyon rappelle au passage que Club Med est le pionnier de la formule tout-inclus, née avec la marque en… 1950! « On a empiété sur notre marché, mais s’il y a une chose encore aujourd’hui qu’on ne peut égaler, c’est bien notre leadership à la montagne. Personne n’offre le ski comme nous. » Et pour cause : le forfait de séjour inclut non seulement la passe de ski, mais des leçons données par des instructeurs certifiés de l’École de ski française pour skieurs (dès 4 ans) et planchistes (dès 8 ans) de tous niveaux. Outre le perfectionnement de notre technique, un avantage non négligeable de cet accompagnement (et j’en ai déjà fait l’expérience en haute saison) est le coupe-file, qui fait gagner au minimum huit heures par semaine, m’assure-t-on.

Une particularité propre au tracé des 172 pistes du domaine de Val-d’Isère s’avère de plus un atout certain pour les skieurs peu aguerris : les plus difficiles sont localisées en bas des montagnes; les faciles et intermédiaires, en hauteur. Je ne me souviens pas avoir connu une telle configuration ailleurs dans le monde, mais je la trouve drôlement bien pensée – tous ont ainsi accès au superbe panorama de haute montagne! (À ceux qui se demandent comment on regagne la base lorsqu’on ne s’appelle pas Laurence Saint-Germain, qu’ils se rassurent, on descend en gondole.) Et si je ne peux témoigner personnellement du plaisir que procurent les parcs à neige, j’ai croisé quelques planchistes des plus enthousiastes.

Pour le choix des pistes, l’enneigement, l’authenticité du village (accessible à pied depuis le Club Med), Val-d’Isère figure tout en haut de mon palmarès perso des grandes destinations de ski. Pour la qualité de l’hébergement, de l’offre culinaire, de l’ambiance, de l’animation en soirée et des options visant notre bien-être (piscine, bain à remous, yoga, doux soins au spa), un seul mot me vient ici en tête en ce qui concerne le Club Med Val-d’Isère, et c’est… champion.