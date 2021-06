La Route des vins des Cantons-de-l’Est

Le saviez-vous? Cette route, qui zigzague dans la pittoresque région de Brome-Missisquoi, est longue de 140 km et passe par 22 vignobles, qui produisent 60 % des vins de la province. On peut l’emprunter en voiture, mais aussi à vélo sur quelques parcours. Vingt-deux vignobles… Nous voilà occupés pour tout l’été! Blague à part, en consultant la liste des propriétés, on pourrait se donner une thématique de visite, comme par exemple, les vignobles d’ambiance familiale (tel le Vignoble de la Bauge en raison de ses animaux); ceux qui produisent d’excellents vins de soif, parfaits pour l’été (oh, la fraîcheur du Vidal de Val Caudalies!); ceux où les femmes jouent un rôle de premier plan… À Stanbridge East, chez l’Ardennais, Stéphanie Thibodeau concocte de façon artisanale un mousseux rosé, Madame Jean, qui rend hommage à sa grand-mère : « Elle cultivait des pivoines et des tomates, roulait en Cadillac et trinquait aux bulles. » Oh, la chouette mamie : on aime déjà la cuvée qui l’honore!