Ancrée dans le fleuve Saint-Laurent à un jet de pierre de Québec, l’île est composée de six paroisses et deux routes majeures : la Royale, qui fait le tour du territoire sur 67 kilomètres et celle du Mitan, un joli raccourci en son milieu. De magnifiques demeures ancestrales, de fières églises et une riche végétation complètent le tableau. Aux dires des historiens, celle-ci avait d’ailleurs fait forte impression sur Samuel de Champlain, fondateur de Québec. Toujours est-il que microclimat et fertilité du sol aidants, l’agriculture s’y est bien développée, d’où un foisonnement d’excellentes adresses gourmandes qui n’attendent que nous. On y va ?

À Saint-Laurent, le Parc maritime

On s’y arrête tant pour la vue sur le fleuve que pour découvrir tout un chapitre de l’histoire de l’île, celui de la construction navale, artisanale et industrielle.

parcmaritime.ca