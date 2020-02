Après le ski…l’après-ski

Ici, il y a deux après-skis. Le premier, celui du midi, qui se déroule sur la terrasse du Club Med, d’où on a une vue spectaculaire sur les pics blancs. On déguste du foie gras et on boit des bulles pendant que les GO – les fameux gentils organisateurs – se défoncent pour installer une ambiance festive digne d’un superclub. Et ça marche. À 14 h, on est de retour sur les pistes. Puis a lieu l’après-ski de 16 h, en haut des pistes, où les skieurs jeunes de cœur se ruent pour boire un verre et danser en plein air. En bottes de ski. Sur les tables. Apparemment, un classique ici.