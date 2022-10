Otrante, la magnifique !

Située à un jet de pierre de Corfou, Otrante est la ville la plus orientale d’Italie. Comme à Bari, à Monopoli et ailleurs sur les côtes sur la péninsule, Charles Quint y a fait élever des murailles, des remparts et un château fort. Même que celui-ci, avec ses douves, est certainement l’un des plus impressionnants de la région. On ne s’étonne donc pas qu’Otrante compte parmi les plus beaux villages du pays !

Beau au sens de… tout ! Du dédale de ruelles aux maisons-tours fleuries aux églises qui en ont vu d’autres en passant par le bord de mer et l’élégance des promenades, des cafés et autres commerces. Prenez le restaurant ArborVitae : sa salle à dîner en plein air est juchée sur les restes arborés d’une vieille demeure et de son jardin ! Trop mignon. À commander ici : en fin de repas, une portion de TiramiSud (!), composé d’un biscuit de la grand-mère, de café, de lait d’amande et de ricotta saupoudré de mustacciolo (pain d’épice traditionnel).

Avec le glacier Via Vai, L’Ortale est une autre de nos adresses préférées. Ce bistro-épicerie pour gourmets se répand jusque dans une arrière-cour étagée et fleurie. En prime, le soir, des musiciens s’y produisent pendant qu’on sirote notre verre de primitivo.

Otrante, c’est un aussi l’histoire de tout un carnage, celui du massacre de 800 citoyens de la ville lors de sa conquête par les Ottomans, en 1480. Leurs ossements sont d’ailleurs conservés dans les vitrines d’une chapelle de la cathédrale (l’une des plus vieilles des Pouilles) et nous rappellent… l’importance de vivre !

Aussi, filons derrière l’église, chez Postofisso, une pucceria agricola, avaler une puccia. Ce pain rond du Salento, cuit au feu de bois, est garni de salami, d’aubergine grillée, de bresaola (bœuf séché), de capicollo (porc séché) de Martina Franca (un village de la vallée d’Itria), de polpette (boulettes de bœuf en sauce tomate), bref on y met ce qu’on veut. À l’heure du lunch, c’est miam !