Inauguré en juin 2013, année où Marseille a été capitale européenne de la culture, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée est à ne manquer sous aucun prétexte. Construit sur l’ancien môle portuaire du J4, le bâtiment le plus récent contraste avec le fort Saint-Jean, monument érigé au XIIe siècle et restauré qui fait partie du musée. On craque pour les façades de dentelle signées Rudy Ricciotti et les superbes points de vue sur la ville. Seule l’entrée des expositions est payante. On en profite pour flâner sur la superbe terrasse!