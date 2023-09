Où les Lisboètes partent-ils en weekend ou carrément en vacances dès le printemps et jusqu’en octobre? À Comporta, patelin huppé situé au sud de la capitale, tout au bout de la péninsule de Tróia et à tout au plus une heure et demie de route. Nous voilà donc en Alentejo, la plus rurale des régions du Portugal, dont on aime les paysages, les blancs villages et le rythme de vie, qui invite au voyage lent.

Sur la côte de ce coin de pays, les carrés de sable paradisiaques (Zambujeira do Mar, Vila Nova de Milfontes, Porto Covo, Melides) se suivent, mais ne se ressemblent pas, et celui de Comporta encore moins. Ainsi, à hauteur de ce territoire de rizières et de pins parasols, falaises et criques cèdent leur place à un front de mer aussi horizontal que vierge, ourlé de dunes, qui court sur des kilomètres et des kilomètres! Partie prenante de la Réserve naturelle de l’estuaire du fleuve Sado, cette plage est également protégée.