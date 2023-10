Naxos : la plus grande île des Cyclades

Quiconque se rend dans les Cyclades pour la première fois a en tête les toits bleus et les couchers de soleil mythiques de Santorin. Bien qu’elle soit aussi magnifique – et courue! – qu’on l’imagine, Santorin n’est pas la seule du secteur à générer de nombreux points d’exclamation. Parmi nos favorites, Délos, lieu de naissance des jumeaux Apollon et Artémis, est une toute petite île d’une grande importance. On s’y rend en bateau pour une escapade de quelques heures depuis Mykonos, idéalement avec un guide pour bien comprendre l’importance du site. Avant de devenir le pôle marchand de la mer Égée, Délos était un lieu de culte dédié au dieu la Musique, du Chant et de la Poésie. D’ailleurs, les Cyclades doivent leur nom au cercle qu’elles forment autour de cette île sacrée. Apportez un chapeau et un pique-nique : il n’y a ni ombre, ni restaurant à Délos. On ne peut pas y dormir non plus.

Le charme de Naxos opère sans doute en grande partie parce que nos attentes sont moins élevées que pour ses voisines vues et revues jusqu’à plus soif sur les réseaux sociaux. On adore le dédale de ruelles pavées, les boutiques d’artisans locaux (je vous défie de ne rien acheter!), les plages cachées, les multiples points de vue et une certaine douceur de vivre. Le genre d’île où l’on s’imagine aisément poser ses valises pendant quelques semaines… ou plus!