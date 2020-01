Une journée en Lanaudière

Spa nordique, rando en forêt, cani-cross (on court attelée à un malamute), expérience amérindienne… Rapprochons-nous (comme qu’y disent) de Lanaudière grâce aux propositions quatre saisons de Bonjour Nature. Cette coopérative d’entreprises locales a concocté un bel éventail d’excursions d’une journée, en mode individuel ou de groupe. Elles incluent le transport, la présence d’un guide-accompagnateur pendant le trajet, l’activité et parfois, le lunch. Perso, je garde un excellent souvenir de mon pique-nique boréal par -28 °C, en janvier dernier! De plus, quelques forfaits avec hébergement permettent de prolonger le plaisir.

Une journée à Rougemont

Connaissez-vous la Navette Nature ? Co-fondée par Catherine Lefebvre et Sarah Bernard-Lacaille, deux fanas de plein-air, la Nana continue de nous véhiculer, les weekends, du centre-ville de Montréal vers nos parcs préférés (Tremblant comme Orford) jusqu’au 20 octobre, en plus de nous proposer des parcours gourmands au pays de la pomme jusqu’au lundi de l’Action de grâce, le 14 octobre. Au programme : toujours le transport, ainsi que le choix de deux visites (vergers, cidreries, vignobles et restaurant) sur les trois proposées par sortie.

Trois jours et plus : le chic maritime

Cap sur Nantucket, au Massachusetts. Au programme : s’installer à l’hôtel White Elephant et y emprunter un vélo pour la durée de notre séjour. Explorer le charmant village de Siasconset et son Bluff Walk. Rouler jusqu’au site de Cisco Brewers pour déguster, en plein champ, bières artisanales et guédilles de palourdes. Découvrir le Whaling Museum, qui raconte l’histoire baleinière de l’île, puis s’attabler chez Or, The Whale, l’autre titre que Herman Melville envisageait pour son roman Moby-Dick. Né il y a 200 ans cette année, l’écrivain est célébré à la maison Hadwen.

S’y rendre : Une envolée sur Boston et une autre sur Nantucket avec Cape Air.

Une semaine et plus au soleil

Ancrée au large de la péninsule du Yucatán, Isla Holbox (prononcer holboche) est la nouvelle star des amoureux du Mexique authentique. Partie prenante d’une réserve naturelle, l’île est longue de 40 kilomètres, large de deux, et la majeure partie de son territoire est vierge. Elle ne compte d’ailleurs qu’un seul pueblo aux rues ensablées et piétonnières. Quant à la playa, elle est tout simplement parfaite! De bons plans : se poser à la Casa del Viento, un B&B tout sympa. Prendre l’apéro chez Luuma, un resto-bar de bord de mer. Savourer une cuisine locale d’avant-garde chez Milpa. Et se la couler douce le reste du temps.

S’y rendre : une envolée sur Cancún, un bus sur Chiquila, puis un traversier. Dans l’île, on se déplace à pied, à vélo ou en voiturette de golf, utile pour le transport de nos bagages.

Une semaine et plus en ville

Cap sur des centres urbains à échelle humaine, compacts, à tout le moins bien desservis par les transports en commun ou dotés d’un système de vélo-partage. En France, pensons à Lyon ou à Toulouse, deux destinations qu’on apprécie pour leur vie culturelle et leur gastronomie, l’une et l’autre très riches! Pour un dépaysement nordique, Copenhague est une autre super option. Dans la capitale du Danemark, place aux châteaux, au beau design et au hygge! Bucarest est tendance en ce moment. On aime Lipscani, le quartier des cafés, boutiques et galeries d’art ; les vestiges liés à Vlad l’Empaleur ; et le fait que la capitale de la Roumanie compte parmi les destinations européennes où le coût de la vie nous est des plus favorables. Bon voyage !