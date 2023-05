Comparable à un Time Out Market, The Hall on the Yard est l’endroit idéal pour un 5 à 7 entre amis après une journée de travail. Avec ses installations intérieures et extérieures, cet endroit de type « food hall » est tout indiqué pour passer un bon moment et goûter la nourriture des multiples restaurants sur place. Tables hautes, gazon synthétique, larges fauteuils et petit bar à l’extérieur; déco chic, stylée et moderne à l’intérieur: on aime!