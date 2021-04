Envie d’aller faire un tour dans la tête et l’univers créatif de Charlotte Cardin? Rien de plus simple! C’est ce jeudi qu’aura lieu The Phoenix Experience, le lancement en grande pompe du premier album en carrière de l’autrice-compositrice-interprète. Décrit comme étant à mi-chemin entre le concert et le long métrage, cette performance immersive, déclinée en 15 tableaux distincts (pour laquelle l’artiste dit avoir buché fort!) promet de faire jaser. On y sera, et vous?

LES INFOS

Lancement virtuel en direct, ce jeudi 29 avril, de 20h à 21h.

Pour se procurer un accès régulier, au coût de 20$, rendez-vous sur Moment House pour tous les détails.

L’album Phoenix de Charlotte Cardin est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques.

