Cet artiste multidisciplinaire, à cheval entre l’Europe et le Québec, embrasse ses nombreuses passions et construit un univers de plus en plus personnel, qu’il exprime pour la première fois en chantant en français.

C’est sous le soleil grec que le troisième album d’Aliocha Schneider a pris forme. Le hasard a voulu que le jeune homme tourne coup sur coup deux projets qui offraient, entre autres avantages, une vue imprenable sur la Méditerranée. Entre le film Music, une adaptation du mythe d’Œdipe par la réalisatrice allemande Angela Schanelec, et la télésérie Salade grecque, le plus récent volet de l’univers créé par Cédric Klapisch avec L’Auberge espagnole, Aliocha passe le temps en s’adonnant à sa passion pour la musique.

Navré de n’avoir pu jouer sur scène les chansons de son deuxième album, Naked (2020), en raison de la pandémie, il se lance le défi d’écrire en français, après deux opus dans la langue de Dylan. Il commence par traduire l’une de ses chansons et, pris au jeu, il transforme son projet, qui passe d’un EP à un album complet. Autre nouveauté: l’artiste solitaire recrute un partenaire de création, Marc-André Gilbert, le collaborateur de sa compagne, Charlotte Cardin (ainsi que d’Ariane Moffatt et de Milk & Bone). «C’est la première fois que je travaille avec quelqu’un d’autre et ça m’a fait un bien fou. On se connaissait déjà, mais durant les deux ans qu’a duré la création de l’album, on a trouvé une manière de collaborer qui me permet d’être encore plus moi-même tout en mettant son talent de l’avant.»

Comme ses frères, Niels, Volodia et le regretté Vadim, Aliocha est né en France, mais il a grandi au Québec. Habitué au grand écart transatlantique, il travaille avec la même aisance sur les deux continents et revendique fièrement sa double identité. «Je suis habitué à avoir deux personnalités: je parle avec mon accent québécois quand je suis au Québec et avec mon accent français quand je suis en France… Mais quand je chante, je le fais pour les deux; alors, j’ai dû me demander quelle serait ma voix», dit-il. Au fil des essais et des erreurs, il développe une écriture dépouillée, presque toujours au «je», qui privilégie l’émotion et, peu à peu, c’est une troisième voix qui émerge. «Les intonations sont forcément différentes d’une langue à l’autre. Quand j’ai commencé à chanter en anglais, avant de trouver ma propre voix, j’imitais mes idoles, ce qui m’a donné un phrasé à la Dylan. Ce qui me bloquait avec le français, c’est que j’avais toujours l’impression de sonner comme une imitation de Jean Leloup!»