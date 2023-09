Elisapie, quel a été l’élément déclencheur qui t’a incitée à faire cet album?

Pendant la pandémie, je me suis mise à écouter des vieilles tounes en joggant, et je revenais souvent de mes courses en pleurant. Certaines pièces me ramenaient à des souvenirs précis et ont commencé à prendre une signification particulière pour moi.

Quelles chansons se sont-elles rapidement taillé une place dans l’album?

Instinctivement, j’ai pensé à Heart of Glass, de Blondie. J’ai des souvenirs d’enfance liés à cette chanson. Je vois des jambes, des fesses qui bougent, des cheveux qui dansent et, surtout, plein de couleurs. Des baby-sitters s’étaient réunies dans le dancehall, et nous, les enfants, on avait accès à cet endroit, parce que dans le Nord, c’est free-for-all, dans le sens que tout le monde prend soin de tout le monde. Je ne me souviens plus de ce qui s’est passé avant ou après ce moment, mais quand je revois la scène dans ma tête, c’est comme un clip en slow motion de Xavier Dolan.

Je crois que tu as aussi un attachement particulier à Wish You Were Here, de Pink Floyd…

C’est une chanson que je ne voulais pas nécessairement mettre sur Inuktitut, mais je n’arrivais pas à m’en départir, j’y revenais toujours. J’ai dit à Joe [Grass, le réalisateur] qu’il allait me trouver cheesy, mais que je n’y pouvais rien: Wish You Were Here me fait vraiment quelque chose. Quand je l’écoute, je me sens toujours en deuil. Ça me rappelle les suicides de mes proches et les périodes de déprime où on fumait du weed en se disant: «Encore un autre.» C’était tellement la norme [de perdre des proches] que ça nous rendait un peu numb. En travaillant à la chanson, j’ai réalisé que la peine était encore bien là, en moi. Quand j’ai entendu les magnifiques arrangements de cuivres que le quatuor The Westerlies a faits pour cette pièce, j’ai eu l’impression d’honorer mes cousins qui sont partis et d’enfin pouvoir revoir la lumière en pensant à eux.