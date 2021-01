Mirabelle, c’est un châle Burberry posé sur nos épaules. C’est un clin d’œil à ce qui nous amène réconfort et confiance en tant que femme. C’est le parfait mélange entre une voix mielleuse qui nous rassure, des accords de guitare qui nous restent en tête et des rythmes langoureux – qui nous donne envie de fermer les yeux et de s’imaginer embrassant tendrement la personne sur qui on a un kick! Sexy, brillant, nouveau. Voilà trois des nombreux mots qui décrivent le tout nouveau projet de Laurence Hélie, chanteuse ayant fait paraître plusieurs albums folk dans les deux dernières décennies. La jeune artiste de talent se réinvente complètement sous le pseudonyme Mirabelle. La poésie des chansons de cette artiste nous ramène à nos premiers amours, à nos premières ruptures et à ces moments de la vie où on se découvre comme personne.

Phénomène, c’est la chanson qui arrive comme un baume en cette période de pandémie pas toujours simple à vivre! Mettant de l’avant la seule chanson en français de l’album, le vidéoclip s’inscrit dans une esthétique hip-hop des années 1990, à la MTV et Musique Plus. Phénomène est assurément la chanson parfaite pour prendre une longue marche avant la tombée du couvre-feu ou encore pour lâcher son fou après une longue journée de télétravail. Parce que danser seule en pyjama, c’est vraiment bon pour le moral! Avec cette réalisation haute en couleur, on a déjà hâte aux prochains vidéoclips de l’album Late Bloomer !