Claudia Bouvette, qu’on voit œuvrer dans l’alliance des trois mousquetaires à l’émission Big Brother Célébrités, nous offre aujourd’hui Douchebag, une pièce addictive qui pourrait marquer un tournant dans sa jeune carrière. Ayant le potentiel de devenir un hymne libérateur d’empowerment pour celles et ceux qui ont réussi à se sortir d’une relation amoureuse toxique, cette chanson crue ne fait pas dans la dentelle: “Baby look it’s on me, yeah it’s on me / Cuz I let you treat me like I was nothing more than your bitch / Now that I’m out of it, I get it you’re a sad boy / You’re just a sad boy” (Traduction: dans l’fond c’est de ma faute puisque je t’ai laissé me traiter comme une moins que rien. Maintenant que je suis sortie de la situation, je comprends que tu es juste un garçon triste). Douchebag a été co-écrite avec Vincent Roberge (alias Les Louanges) et Connor Seidel, de précieux collaborateurs de l’autrice-compositrice-interprète.