Une trame narrative s’est imposée et le duo a imaginé un récit futuriste, aux airs de quête existentielle, découpé en trois parties (Chaos, Fuite, Libération) séparées par des interludes musicaux. Contrairement à ce qu’on pourrait croire, il ne s’agit pas d’une réflexion sur l’étrange année qu’on vient de traverser. En fait, la grande majorité des morceaux ont été composés avant la pandémie. «Mais ça ne change pas grand-chose de toute façon: quand on est un créateur, le confinement, ce n’est rien de nouveau, explique Pierre-Luc. Les périodes de création intense, c’est un peu comme vivre en pandémie. En fait, ça me va à merveille; ça m’a permis de me concentrer sur mon travail.» La pop à synthés de Paupière évoque toujours forcément l’âge d’or de la new wave britannique, mais les musiciens ne font pas dans la nostalgie d’une époque qu’ils n’ont pas connue. «Je dirais qu’on est des rockers qui aiment la chanson française, bien avant d’être un band de new wave», rappelle Pierre-Luc.

